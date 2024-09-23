Десять машин повреждены в результате атаки ВСУ на Губкин Белгородской области

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Беспилотники ВСУ повредили десять легковых машин в Белгородской области

Десять машин повреждены в результате атаки ВСУ на Губкин Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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В некоторых домах были выбиты стекла.

После атаки беспилотников ВСУ на город Губкин в Белгородской области десять легковых автомобилей были повреждены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 23 сентября в своем Telegram-канале.

Также, из-за атаки пострадало остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.

В настоящее время информация о последствиях налета уточняется. На местах работают оперативные службы. Предварительно пострадавших нет.

Накануне десять жителей Яснозоренского сельского поселения под Белгородом были ранены при обстреле ВСУ. Среди пострадавших — глава администрации и семь бойцов самообороны. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов в Белгородской области. Следственные мероприятия продолжаются, проводится поиск злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению. Уточняется, что машинист и его помощник в результате теракта не пострадали.

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