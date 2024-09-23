Суд установил, что продавшие террористам машину знали о теракте в «Крокусе»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

При этом бывшие владельцы иномарки отрицают свою причастность.

Суд установил, что продавшие террористам машину знали о теракте в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Семья, которая продала исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» машину, знала о готовящемся нападении. Именно на этом авто злоумышленники пытались скрыться после совершенного преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Машину Renault Symbol продали террористам выходцы из Таджикистана Диловар* и Аминчон* Исломовы, а также их отец Исроил*. Иномарка была оформлена на одного из братьев. Указано, что эту информацию подтверждают оперативно-разыскные мероприятия, показания свидетелей и потерпевших, а также результаты обысков и осмотров. При этом семья продолжает отрицать свою причастность.

Адвокат семьи же уверяет, что Исломовы сами пришли в органы, когда увидели свою машину по телевизору, и дали показания о продаже, но о готовящемся теракте не знали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник». За считанные минуты до начала концерта боевики с автоматами ворвались в здание и открыли огонь по невинным людям. Террористы расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

* — внесены перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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