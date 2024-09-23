Мать умерших после отравления детей заявила, что не добавляла в пельмени приправы

Находящаяся на девятом месяце беременности женщина, семья которой отравилась после ужина пельменями и курицей в Красноярском крае, заявила, что они не добавляли никаких приправ во время приготовления первого блюда. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе краевого главка СК. По ее словам, специи добавлялись только во время приготовления мяса птицы, но ее ели не все члены семьи.

Пакет со средством от насекомых, который нашли дома у отравившейся семьи. Предположительно, его могли спутать с приправой. 5-tv.ru

По словам женщины, она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу и пельмени. Утром 20 сентября она сварила пельмени. Их ели она сама, муж и двое детей. В обед того же дня двое детей самостоятельно сварили пельмени и также съели их.

Уже вечером родители съели приготовленную с приправой курицу с картошкой, а дети снова пельмени.

«Без подтверждения безопасности»: что было в пельменях, из-за которых умерли четыре ребенка

На следующий день плохо стало всем членам семьи, они обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате скончались четыре ребенка. Их родители находятся в больнице, недавно они только пришли в сознание и дали показания следователям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти детей стали токсины неизвестного вещества. Как именно они попали в организм скончавшихся несовершеннолетних — устанавливается. Пока есть несколько версий. Согласно одной из них, семья могла по ошибке употребить за ужином вместо приправы пестициды, которые нашли в их доме. Также рассматривается и другая версия — семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства — у них имеется крупный рогатый скот.

Ранее, писал 5-tv.ru, что рассказал глава семейства следователям.