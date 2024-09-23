Умер актер Дэвид Грэм, озвучивший персонажа в мультсериале «Свинка Пеппа»

Его голосом также говорили герои сериала «Доктор Кто».

В возрасте 99 лет умер британский актер Дэвид Грэм, который озвучил персонажа из детского мультфильма «Свинка Пеппа». Причина смерти неизвестна. Об этом пишет BBC.

«Дэвид Грэм, актер, озвучивавший персонажей таких сериалов, как „Свинка Пеппа“, „Громовые птицы“ и „Доктор Кто“, умер в возрасте 99 лет», — говорится в сообщении.

Дэвид Грэм родился в 1925 году в Лондоне. Он служил в Королевских ВВС, а потом начал актерскую карьеру в театре.

Его фильмография насчитывает не менее 140 кинолент. Он успел принять участие во множестве театральных постановок. Но люди его знают благодаря работе в сериале «Доктор Кто», где он озвучил мутантов-далеков, а также по голосу Дедушки Свина в проектах франшизы «Свинка Пеппа».

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