ВВС Израиля атаковали более 800 объектов «Хезболлы»

Число жертв среди мирного населения Ливана продолжает расти.

Ближе к вечеру начались удары по Бейруту. Сейчас там находится специальный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Уже второй за три дня ракетный удар по южному пригороду Бейрута — Дахие. Как минимум шесть израильских ракет попали по жилым домам.

Несколько зданий разрушены, машины побиты осколками. Как заявила пресс-служба израильской армии, целью атаки был очередной лидер ливанской группировки Али Караки — командующий южным фронтом». Его судьба неизвестна.

А на этих кадрах израильский удар прямо во время прямого эфира ливанского журналиста.

Черные облака дыма поднимаются над южным Ливаном с самого утра. Мощные оглушительные взрывы, один за другим, сотрясают воздух и целиком накрывают здания.

Горят дома и даже целые кварталы. На этих кадрах бомбардировка автодороги, по которой жители Ливана пытаются уехать на север страны.

Одна волна за другой — без передышки. За сегодня ВВС Израиля, со слов представителей ЦАХАЛ, атаковали не менее 800 объектов «Хезболлы».

Удары наносятся и в районе реки Литани, и в долине Бекаа. Как утверждает израильская сторона, — это массированная атака на предупреждение.

«Сегодня утром ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию. Мы уничтожаем военную инфраструктуру, которую „Хезболла“ строила 20 лет. Это очень важно», — прокомментировал глава генштаба ЦАХАЛ Г ерци Халеви

ЦАХАЛ сегодня публично раскрыл тайный план Ливана. Якобы «Хесболла» собиралась ударить по Израилю усовершенствованной крылатой ракетой DR-3, начиненной сотнями килограммов взрывчатки. Ее дальность 200 километров, что делает ее серьезной угрозой для израильской стороны.

Впрочем, пока гораздо чаще в кадр попадают израильские ракеты. В распоряжении "Известий" оказались эксклюзивные кадры атаки израильских ВВС 20-тысячной деревни Айтарун.

Израильские ракеты летят и по окрестностям ливанского города Сайда.

Жители пытаются собственноручно потушить горящие здания. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану исчисляется сотнями.

Взрывы, которые произошли в Ливане, безусловно, — на первых полосах местных газет. Это стало шоком для всех.

На фоне массированных ракетных атак британское издание Economist со ссылкой на военные источники сообщает, что Израиль все же планирует наземное вторжение в Ливан и собирается создать буферную зону в нескольких километрах от спорных границ.