«Олдскулы сводит»: в России набирают популярность видеоигры 90-х

В России мода на ретро добралась и до видеоигр. Большую популярность сегодня набирают приставки и самые первые компьютеры, которые в начале 1990-х были несбыточной мечтой для всех подростков страны. В интернете десятки предложений. Даже открываются целые клубы, где во все это можно поиграть. От желающих нет отбоя.

Некоторые видеоигры настолько популярны, что по ним проводят соревнования. О ностальгии по детству — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Сироткина.

Конец 1980-х. Школьники уже до стертых кнопок наигрались в «Тетрис», «Ну, погоди» и «Тамагочи». Однако с развалом Советского Союза границы открылись. В страну потоком хлынули приставки зарубежного производства. Начались настоящие «приключения электроники».

Шерстяной ковер с замысловатыми узорами, плакат героя из любимого боевика, пузатый телевизор и, конечно, любимая «стрелялка» с разноцветными героями, космическая стратегия или симулятор гонки. В начале 1990-х в том или ином виде компьютерные игры присутствовали практически в каждом доме.

Те, кто позволить приставку себе не мог, точно знал, у кого во дворе она есть. Стоит ли говорить, что ценность такого друга возрастала в разы.

«Массовое нашествие иностранных приставок — это, наверное, конец 1992-го — начало 1993-го года, когда фирма Steppler стала официального продавать в России приставки под торговой маркой „Денди“. Затем у приставки „Денди“ появились более дешевые варианты от других производителей», — рассказывает сотрудник музея эволюции цифровых технологий Александр Шмелев.

С тех пор прошло уже почти 30 лет. Технологический прогресс шагнул далеко вперед. В мире более 100 миллионов игр на любой вкус. Казалось бы, эпоха «Марио», «Контры» и «Танчиков» прошла. Но нет! Игроки по всему миру сдувают пыль со старых приставок, давая им вторую жизнь.

Подскочил спрос и в интернет-магазинах. Так, за первую половину этого года было продано в два раза больше игр 1990 годов для приставок по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Продажи компьютерных версий увеличились в шесть раз. Причем средняя стоимость таких игр за два года практически не изменилась: для консольной версии — это чуть меньше полутора тысяч рублей, а для ПК еще дешевле.

Нет отбоя от посетителей и в ретро-клубах. Говоря на сленге игроков: от такого времяпрепровождения «олдскулы сводит».

«У нас иной раз приходят компании, людям 40-50 лет они садятся, играют. И тут происходит волшебная метаморфоза с ними, они возвращаются в возраст 15-18 лет. Это тот сленг возникает: «Ты палишь!» и тому подобное. Я стою и такой «Все разборки — за ангаром, вон там, пожалуйста!» — рассказывает совладелец компьютерного ретро-клуба Виктор Чередниченко.

Неудивительно, что многие разработчики, выросшие на играх того времени, сейчас стремятся воссоздать ту неповторимую атмосферу, которую испытали в детстве. Например, «Atomic Hard», буквально пропитанный отсылками к Советскому Союзу, или «Мир танков». У обеих игр — миллионы поклонников.

«Тогда классикой были такие игры как «Цивилизация», как «Heroes of Might and Magic», подобные вещи. Естественно, уже были популярны шутеры. И вот на перекрестии вот этих вот громких тайтлов мы и пытались создавать свои «Мир танков», «Мир кораблей», и потом уже «Танки Блиц», — рассказывает директор по разработке компьютерных игр Дмитрий Алешкин.

К тому же, если раньше психологи все как один рапортовали о вреде игр, то сейчас, похоже, сменили гнев на милость. Игры помогают справиться со стрессом, говорят специалисты. Накопившиеся негативные энергии уходят, появляется хорошее настроение, особенно от давно любимой игры. Но нужно знать меру. Зрение, конечно, не посадить, но на работу проспать можно.