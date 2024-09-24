«Темпы значительно выше»: Путину доложили о росте экономике России

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Греф: экономика России растет темпами значительно выше прогнозов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Аналитики прежде предполагали прирост до 2%. Но каким он оказался по факту?

Экономика России растет темпами значительно выше прогнозов. Такое заявление сделал глава «Сбера» Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики, прогнозы были в районе 1-2%, наш прогноз (по росту ВВП) на конец года — 3,8%», — сказал он.

В России фиксируется рост заработанных плат, а также повышенный спрос на кредитование, подчеркнул Греф.

Прежде президент Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации должна быть экономика квалифицированных кадров и высоких зарплат. Он также назвал национальные проекты основным механизмом достижения масштабных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин продлил продовольственное эмбарго на два года, до 31 декабря 2026-го. Первый соответствующий указ вышел еще десять лет назад.

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