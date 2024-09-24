Руководители НМГ вошли в число лучших российских менеджеров

Руководители Национальной Медиа Группы вошли в число лучших российских менеджеров. Ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» представила Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Так, первое место в ТОП-250 высших руководителей в номинации «Медиабизнес» заняла генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Также в ТОП-250 вошли гендиректор «МАЕР Групп» Константин Майор, гендиректор «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, гендиректор «МЕДИА1» Мария Комарова, гендиректор «ТВ Сервис» Наталья Радько, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и другие.

Первое место в числе ТОП-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (КСО) заняла руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина.

Второй в ТОП-80 директоров по общественным и корпоративным связям стала директор по коммуникациям НМГ Анна Айбашева. Шестое место в этом же рейтинге занял директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа» Ким Белов.

На пятую строчку ТОП-100 финансовых директоров эксперты поставили финансового директора НМГ Марию Демченко.

На четвертом месте ТОП-80 директоров по персоналу — заместитель генерального директора по персоналу НМГ Светлана Волхонская.

Восьмым в ТОП-50 директоров по развитию стал заместитель генерального директора по производству «СТС Медиа» Максим Рыбаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальная Медиа Группа стала победителем в Национальной премии «Наш вклад». Медиахолдинг взял седьмую специальную номинацию сезона 2023–2024 годов «Поддержка семьи».