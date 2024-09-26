«Актер-абсолют»: Олег Басилашвили празднует 90-летие

Фильмография народного артиста СССР насчитывает около сотни ролей, а театральных работ — еще больше.

Артист, которому подвластен любой образ: юбилей сегодня отмечает Олег Басилашвили. Ему 90! «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита» — фильмография народного артиста, который хорошо знаком многим поколениям, насчитывает около сотни ролей. И еще больше — театральных работ.

Вот уже 65 лет Олег Басилашвили служит в Большом драматическом театре Петербурга. И по сей день продолжает выходить на сцену. О его жизненном и творческом долголетии — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Запутавшийся в жизни талантливый переводчик, пианист, готовый сесть в тюрьму, спасая женщину, властный повелитель тьмы… Лет 90, а ролей в театре и кино — едва ли не в два раза больше!

«Конечно, я изменился. Я смотрю на себя в зеркало и не понимаю, кто передо мной находится», — признается Басилашвили.

Ответ дают критики: актер-абсолют. Именно так называют Олега Басилашвили за умение воплотить любой образ. А коллеги добавляют: он — артист без какого-либо предела.

«Без верхней планки. Он сам устанавливает, а потом забирается выше. Нам, середнякам, тянуться и тянуться», — считает заслуженный артист России Сергей Лосев.

В профессию он въехал на велосипеде со спины — пятилетним мальчишкой в крохотном эпизоде. Без указания имени в титрах в знаменитом «Подкидыше».

А 40 лет спустя его Самохвалов будет рассекать уже на «Волге» и произносить фразы, которые все мы знаем наизусть.

За роль элегантного и обаятельного подлеца Басилашвили получит госпремию, и, несмотря на резко отрицательный образ его героя, станет кумиром миллионов женщин.

«Человек, который доставил столько страданий Оленьке Рыжовой, получился очень обаятельным», — говорит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Всесоюзная слава обрушилась на Олега Басилашвили уже после 40. Да и артистом, кажется, он стал не благодаря, а вопреки — воле строгого отца-фронтовика, который к актерам относился с презрением, и своему застенчивому характеру.

Товстоногов годами, по выражению актера, «мариновал» его в БДТ на ролях уровня «кушать подано». Басилашвили словно вызревал в академической твердыне большого драматического. Прорывом стала роль Хлестакова. Так инфернально, с почти безумным взглядом, напишут потом театральные критики, персонажа Гоголя не играл никто.

На сцене легендарного БДТ, где артист служит вот уже 65 лет, Басилашвили исполнил десятки ролей. Его Войницкий в «Дяде Ване», Джингль в «Пиквикском клубе», Серпуховский в «Истории лошади» стали ролями-явлениями в театральной жизни страны.

«Это фантастичный театральный артист, который позволял себе иногда сниматься в кино», — говорит народный артист России Михаил Боярский.

И сыграл там больше 100 ролей! Эльдар Рязанов — один из главных кинорежиссеров в его жизни — после картины «О бедном гусаре замолвите слово», где Басилашвили предстал в роли безжалостного графа Мерзляева, даже написал расписку, в которой обязался снимать Басилашвили в своих картинах.

Из-за природной скромности Олег Валерьянович робел целоваться с Людмилой Гурченко. Тогда актриса переписала диалог так, чтобы он состоял из обрывочных фраз, вместо долгих лирических объяснений.

По этой же причине, а еще и потому, что в реальной жизни Олег Басилашвили был и остается счастливым семьянином, он никак не мог понять характер того же Бузыкина из «Осеннего марафона», который разрывается между двумя женщинами. Но в этом и есть актерское дарование — сыграть так, чтобы поверили и запомнили.

«Бежишь к экрану, как будто ты первый раз его видишь. Вот сколько бы не шел любимый фильм с Олегом Валериановичем, тебя просто прилепит к экрану, и ты будешь смотреть и восхищаться», — вспоминает народная артистка России Нина Усатова.

«Мой добрый друг, я хочу пожелать от всего сердца тебе крепкого, крепкого здоровья, любви и понимания близких — это у тебя и так есть, но пусть будет всегда!» — говорит народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Свой жизненный марафон Олег Басилашвили, то ускоряясь, то замедляясь, бежит уже 90 лет. Честно и с достоинством. Пусть не всегда было легко, но…

«Остановится — значит упасть с велосипеда», — говорил Басилашвили.