«Из-под крана или бутилированная: какая вода безопаснее для здоровья

Существует ряд факторов, на которые стоит обращать внимание. Один из главных — регион производства.

Польза водопроводной и бутилированной воды определяется многими факторами. На что именно стоит обращать внимание, рассказала нутрициолог Екатерина Гусева эксклюзивно для 5-tv.ru.

Прежде всего, стоит учитывать регион. Например, в Москве водопроводную воду регулярно проверяют, поэтому содержание хлора в ней не превышает нормальных значений.

Эксперт советует использовать специальные фильтры или кипятить воду, чтобы избавить от хлора. Кроме того, воду можно заморозить, что также поможет снизить количество этого элемента.

Что касается бутилированной воды, здесь тоже важно учитывать регион, в котором находится производитель.

«Если это не экологически чистый район, вода может содержать микробы и токсины, что, конечно же, вредит вашему организму и иммунитету», — говорит Гусева.

Помимо этого, по словам специалиста, бутилированная вода, как правило, очищена от необходимых минералов и минерализуется за счет ресурсов организма, что также влияет на здоровье.

Гусева также объясняет опасность пластиковых бутылок.

«При нагревании на солнце из пластика в воду выделяется токсин, поэтому ни в коем случае нельзя держать такую воду на солнце и использовать пластиковую бутылку повторно», — предостерегает специалист.

Нутрициолог советует покупать воду только проверенных производителей с открытым составом, а также с содержанием в воде полезных минералов –кальция и магния. Такая вода бывает природной минерализации, из источников или очищенная.

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