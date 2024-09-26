«Из-под крана или бутилированная: какая вода безопаснее для здоровья

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 44 0

Нутрициолог Гусева: держать бутилированную воду в пластике на солнце вредно

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Существует ряд факторов, на которые стоит обращать внимание. Один из главных — регион производства.

Польза водопроводной и бутилированной воды определяется многими факторами. На что именно стоит обращать внимание, рассказала нутрициолог Екатерина Гусева эксклюзивно для 5-tv.ru.

Прежде всего, стоит учитывать регион. Например, в Москве водопроводную воду регулярно проверяют, поэтому содержание хлора в ней не превышает нормальных значений.

Эксперт советует использовать специальные фильтры или кипятить воду, чтобы избавить от хлора. Кроме того, воду можно заморозить, что также поможет снизить количество этого элемента.

Что касается бутилированной воды, здесь тоже важно учитывать регион, в котором находится производитель.

«Если это не экологически чистый район, вода может содержать микробы и токсины, что, конечно же, вредит вашему организму и иммунитету», — говорит Гусева.

Помимо этого, по словам специалиста, бутилированная вода, как правило, очищена от необходимых минералов и минерализуется за счет ресурсов организма, что также влияет на здоровье.

Гусева также объясняет опасность пластиковых бутылок.

«При нагревании на солнце из пластика в воду выделяется токсин, поэтому ни в коем случае нельзя держать такую воду на солнце и использовать пластиковую бутылку повторно», — предостерегает специалист.

Нутрициолог советует покупать воду только проверенных производителей с открытым составом, а также с содержанием в воде полезных минералов –кальция и магния. Такая вода бывает природной минерализации, из источников или очищенная.

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит злоупотребление картофелем.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
92.39
-0.47 103.48
0.07
Луна без курса: как лучше провести 26 сентября

Последние новости

14:03
«Осенняя Пасха»: что это за праздник и как его отмечать 26 сентября
13:41
Новак: на рынке нефтепродуктов ситуация стабильная
13:25
«Нужно считать сигналом»: Песков об обновлении ядерной доктрины России
13:17
В России хотят компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям
13:05
«Я это сделала!» — Виктория Боня в слезах покорила вершину Манаслу в Гималаях
12:48
Прочь от войны: как жители Ливана пытаются спастись от атак Израиля

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Третьей мировой войны не избежать? Чем обернется противостояние Израиля и Ливана
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака