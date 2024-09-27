Взрыв на АЗС в Махачкале: что известно к этому часу

28 сентября объявлено в Дагестане днем траура.

На автозаправочной станции (АЗС) в столице Республики Дагестан Махачкале вечером 27 сентября прогремел мощный взрыв. Число погибших по состоянию на 21:30 составляет десять человек, среди них двое детей. Еще 19 получили ранения разной степени тяжести.

Раненых спасали очевидцы

О взрыве на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, стало известно около 18:00 27 сентября. По первым сообщениям, непосредственно во время ЧП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Позднее появилась информация о том, что взрывная волна также повредила здания молебной и столовой рядом с заправкой.

Еще до приезда экстренных служб очевидцы бросились спасать пострадавших от взрыва. На кадрах с места происшествия видно, как люди на руках относят раненых в машины скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Одного из раненых врачи экстренно прооперировали.

На АЗС прогремели три взрыва

В результате взрыва было полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая были уничтожены пламенем. Повреждения также получили два легковых автомобиля и грузовик.

По словам очевидцев, на АЗС прогремели три взрыва. Хлопки были настолько мощными, что в здании, расположенном на другой стороне трассы, вылетела часть окон. Также был полностью разрушен торговый павильон, расположенный недалеко от заправки.

По данным МЧС, огонь после взрыва охватил площадь в 500 квадратных метров. Пламя на месте разрушенной заправки ликвидировали девять пожарных расчетов.

Предположительно, эпицентр взрыва находился возле кассы. Также известно, что у ближайшей к ней колонки в момент происшествия заправлялся автомобиль. Недалеко от сгоревшей АЗС расположены колонки газозаправочной станции, поэтому сотрудники МЧС предпринимают усилия по предотвращению повторных взрывов.

Возбуждено уголовное дело

После взрыва на АЗС в Махачкале управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления.

Глава Дагестана Сергей Меликов после трагедии обратился к жителям республики в своем Telegram-канале. Он выразил искренние соболезнования пострадавшим и родным погибших, пообещав, что каждый из них получит поддержку. Глава региона заверил, что уже дал поручения соответствующим ведомствам оказать необходимую помощь.

По данным на 19:40, пожар на АЗС был локализован, а позднее ликвидирован. На месте продолжают работать экстренные службы, включая МЧС, Минздрав, прокуратуру, СК и МВД. Спасатели ведут разбор завалов и поиск погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести.