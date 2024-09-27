Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 61 0

Раненых в результате ЧП доставили в Республиканскую клиническую больницу.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Пострадавшие при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил дежурный врач Республиканской клинической больницы Акай Мусаев.

«К нам поступили пациенты с места происшествия. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, диагностика. В данный момент стабильное среднее состояние тяжести здоровья. Всех, кто сюда обращается, мы будем осматривать, как положено, и госпитализировать», — сказал он.

В Минздраве Дагестана сообщили, что клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. 

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По данным МЧС, после случившегося огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Предварительно, в ЧП пострадали десять человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на взорвавшейся АЗС в Махачкале продолжаются хлопки, не исключена вероятность повторных взрывов.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
27 сент
Шестеро погибших, среди них — двое детей: Меликов рассказал о ситуации на АЗС в Махачкале
27 сент
Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале
27 сент
«Не утихают хлопки»: что сейчас происходит на горевшей АЗС в Махачкале
27 сент
«Час назад был здесь в кафе»: очевидец взрыва на АЗС в Махачкале рассказал о случившемся
27 сент
«Каждого поддержим»: глава Дагестана прокомментировал трагедию на АЗС
27 сент
«Непонятные хлопки»: обстановка у взорвавшейся АЗС в Махачкале
27 сент
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
27 сент
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах на АЗС в Махачкале
27 сент
АЗС после взрыва в Махачкале полностью разрушено, горит техстанция
27 сент
Очевидцы спасают пострадавших: что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале
+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.71
0.30 103.47
0.28
Время перемен: китайский гороскоп на октябрь 2024 года

Последние новости

21:58
Наоми Кэмпбелл уличили в наживе на благотворительности
21:36
Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести
21:16
Ани Лорак получила предложение руки и сердца в свой день рождения
20:56
Шестеро погибших, среди них — двое детей: Меликов рассказал о ситуации на АЗС в Махачкале
20:16
Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале
19:56
«Не утихают хлопки»: что сейчас происходит на горевшей АЗС в Махачкале

Сейчас читают

Среди погибших при взрыве АЗС в Махачкале есть ребенок
Более 16 тысяч боевиков и освобождение двух сел: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака