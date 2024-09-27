Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести
Раненых в результате ЧП доставили в Республиканскую клиническую больницу.
Фото, видео: Известия; 5-tv.ru
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Пострадавшие при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил дежурный врач Республиканской клинической больницы Акай Мусаев.
«К нам поступили пациенты с места происшествия. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, диагностика. В данный момент стабильное среднее состояние тяжести здоровья. Всех, кто сюда обращается, мы будем осматривать, как положено, и госпитализировать», — сказал он.
В Минздраве Дагестана сообщили, что клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС.
Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По данным МЧС, после случившегося огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
Предварительно, в ЧП пострадали десять человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на взорвавшейся АЗС в Махачкале продолжаются хлопки, не исключена вероятность повторных взрывов.
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