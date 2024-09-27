Медики прооперировали мужчину, который хотел помочь пострадавшим при взрыве АЗС

Медики прооперировали мужчину, который хотел помочь пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале, но сам при этом был сбит машиной.

Как выяснил 5-tv.ru, Элидин Махмудов проезжал на своем автомобиле ВАЗ-2114 мимо заправки в момент ЧП и решил помочь пострадавшим. Остановив машину на обочине, он вышел из нее, и в этот момент в его автомобиль сзади влетел джип. От толчка машина Махмудова покатилась и наехала на него, повредив ему ногу. Судя по кадрам, на которых у мужчины, кроме ноги, перебинтована голова, он получил и другие травмы.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По данным МЧС, после случившегося огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

По последним данным, в ЧП погибли десять человек, еще 19 получили ранения. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести.