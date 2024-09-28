«Ребята помогли, которые там были»: пострадавшие на АЗС в Махачкале вспоминают момент взрыва
Пострадавшие на АЗС в Махачкале вспомнили момент взрыва
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Пострадавшие не успели ничего понять, ведь все произошло в моменте.
Двое мужчин, пострадавших во время ЧП на АЗС в Махачкале рассказали 5-tv.ru, как оказались в эпицентре взрыва.
«Мимо проезжал, когда взрыв произошел. Надышался угарным газом. Не успел ничего понять, все произошло в моменте. Мне помогли ребята, которые тоже там были. Их потом забрали на скорой», — рассказывает первый пострадавший Рамазан Алиев.
«Наступило время намаза, решил сделать намаз в молельной комнате на территории заправки. Вышел и произошел взрыв. Ничего не помню, кроме дыма и пыли. Нас вытащили, потом произошел второй взрыв и потом приехала скорая», — вспоминает второй пострадавший Абдулла Магомедов.
Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По данным МЧС, после случившегося огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
Предварительно, в ЧП пострадали десять человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.
Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец взрыва на АЗС рассказал о случившемся.
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