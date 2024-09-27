«Час назад был здесь в кафе»: очевидец взрыва на АЗС в Махачкале рассказал о случившемся
Первый взрыв на АЗС в Махачкале был слабым, а второй сильным
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По последним данным, в результате трагедии погибли пять человек, среди них — один ребенок.
На автозаправочной станции, которая взорвалась в Махачкале, находилось кафе. Сидевший в нем незадолго до трагедии очевидец событий рассказал 5-tv.ru, какими были взрывы.
«Час назад я был здесь в кафе, покушал, а потом пошел обратно на работу», — рассказал собеседник.
По словам мужчины, первый взрыв был слабым. Второй, напротив, очень сильным.
Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел около 18 часов вечера по московскому времени. Были повреждены также здания молебной и столовой, расположенных рядом с заправкой.
По последним данным, в результате произошедшего погибли пять человек, включая одного ребенка. Также известно о наличии пострадавших — их госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу.
Как сообщают в МЧС России, огонь успел распространиться на площадь в 500 квадратных метров, возгорание еще не локализовано. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы сообщили о нескольких взрывах на АЗС в Махачкале.
- 27 сент
- Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале
- 27 сент
- «Не утихают хлопки»: что сейчас происходит на горевшей АЗС в Махачкале
- 27 сент
- «Каждого поддержим»: глава Дагестана прокомментировал трагедию на АЗС
- 27 сент
- «Непонятные хлопки»: обстановка у взорвавшейся АЗС в Махачкале
- 27 сент
- СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
- 27 сент
- Очевидцы сообщили о нескольких взрывах на АЗС в Махачкале
- 27 сент
- АЗС после взрыва в Махачкале полностью разрушено, горит техстанция
- 27 сент
- Очевидцы спасают пострадавших: что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале
- 27 сент
- Среди погибших при взрыве АЗС в Махачкале есть ребенок
- 27 сент
- В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
Читайте также
68%
0.30 103.47
0.28
Нашли ошибку?