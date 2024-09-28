Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в брянском поселке Локоть

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в брянском поселке Локоть

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Взрыв на АЗС в Махачкале

В поселке Локоть Брянской области на территории деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание, которое переросло в мощный пожар. Огонь охватил площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники», — сказано в заявлении ведомства

Двумя днями ранее такая же судьба постигла жителей города Ковров Владимирской области — там пожар начался на рынке стройматериалов и распространился на площади 2,75 тысячи квадратных метров. Огонь вскоре удалось локализовать, данных о пострадавших пресс-служба МЧС не публиковала.

Также 5-tv.ru делился свежими новостями о трагедии в Дагестане. В результате взрыва на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, погибли 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавшие находятся в местных больницах.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС.

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