Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в брянском поселке Локоть

В поселке Локоть Брянской области на территории деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание, которое переросло в мощный пожар. Огонь охватил площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники», — сказано в заявлении ведомства

Двумя днями ранее такая же судьба постигла жителей города Ковров Владимирской области — там пожар начался на рынке стройматериалов и распространился на площади 2,75 тысячи квадратных метров. Огонь вскоре удалось локализовать, данных о пострадавших пресс-служба МЧС не публиковала.

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