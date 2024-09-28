Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в брянском поселке Локоть
Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В поселке Локоть Брянской области на территории деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание, которое переросло в мощный пожар. Огонь охватил площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в официальном Telegram-канале.
«Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы. На месте работают 64 специалиста и 21 единица техники», — сказано в заявлении ведомства
Двумя днями ранее такая же судьба постигла жителей города Ковров Владимирской области — там пожар начался на рынке стройматериалов и распространился на площади 2,75 тысячи квадратных метров. Огонь вскоре удалось локализовать, данных о пострадавших пресс-служба МЧС не публиковала.
Также 5-tv.ru делился свежими новостями о трагедии в Дагестане. В результате взрыва на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, погибли 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавшие находятся в местных больницах.
Ранее 5-tv.ru писал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС.
- 28 сент
- В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 11 человек
- 28 сент
- Режим ЧС введен в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва АЗС
- 28 сент
- «Ребята помогли, которые там были»: пострадавшие на АЗС в Махачкале вспоминают момент взрыва
- 27 сент
- Медики прооперировали мужчину, который хотел помочь пострадавшим при взрыве АЗС
- 27 сент
- Взрыв на АЗС в Махачкале: что известно к этому часу
- 27 сент
- Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести
- 27 сент
- Шестеро погибших, среди них — двое детей: Меликов рассказал о ситуации на АЗС в Махачкале
- 27 сент
- Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале
- 27 сент
- «Не утихают хлопки»: что сейчас происходит на горевшей АЗС в Махачкале
- 27 сент
- «Час назад был здесь в кафе»: очевидец взрыва на АЗС в Махачкале рассказал о случившемся
Читайте также
51%
0.30 103.47
0.28
Нашли ошибку?