РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Исполнители диверсии на газопроводах должны быть привлечены к ответственности.

РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com/Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Россия намерена обратиться в международный суд ООН по делу о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в беседе с РИА Новости.

«Если вопрос не будет решен на этой стадии (на стадии досудебных претензий. — Прим.ред.), тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный суд ООН», — объяснила спикер МИД.

Захарова напомнила, что Москва предъявила претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. По ее словам, они выдвинуты на основании международных документов.

Дипломат отметила, что на очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к диверсии на газопроводах, а также исполнители взрывов.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.

Ранее 5-tv.ru цитировал другое заявление Захаровой о взрывах на «Северных потоках». Тогда она напомнила, что западные страны упорно продолжают отказываться помогать России в расследовании этого теракта.

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