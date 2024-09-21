«Упорно отказываются»: что известно о расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Захарова: Запад продолжает отказываться расследовать взрыв на «Северных потоках»

«Упорно отказываются»: что известно о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / © The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Москва сделать все возможное, что рассказать миру правду об этом теракте.

Запад продолжает отказываться от сотрудничества в расследовании диверсии на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума.

«Западные страны по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной, продолжают обманывать и международное сообщество в целом, и своих собственных граждан в частности, не предоставляя никаких внятных ответов», — уточнила спикер МИД.

Она также подчеркнула, что власти Берлина, Стокгольма и Копенгагена не стали делиться с Москвой информацией о подрыве газопроводов.

По словам Захаровой, Россия сделает все, чтобы довести расследование до конца и предоставить мировому сообществу правду о том, кто на самом деле устроил взрыв на «Северных потоках». Дипломат заявила, что 26 сентября состоится заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена 26 сентября 2022 года. Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Германии прижал к стенке вопрос о подрыве «Северных потоков».

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