«Упорно отказываются»: что известно о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Захарова: Запад продолжает отказываться расследовать взрыв на «Северных потоках»
Фото: www.globallookpress.com / © The Swedish Coast Guard
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Москва сделать все возможное, что рассказать миру правду об этом теракте.
Запад продолжает отказываться от сотрудничества в расследовании диверсии на газопроводах «Северные потоки». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума.
«Западные страны по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной, продолжают обманывать и международное сообщество в целом, и своих собственных граждан в частности, не предоставляя никаких внятных ответов», — уточнила спикер МИД.
Она также подчеркнула, что власти Берлина, Стокгольма и Копенгагена не стали делиться с Москвой информацией о подрыве газопроводов.
По словам Захаровой, Россия сделает все, чтобы довести расследование до конца и предоставить мировому сообществу правду о том, кто на самом деле устроил взрыв на «Северных потоках». Дипломат заявила, что 26 сентября состоится заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу.
Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена 26 сентября 2022 года. Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Германии прижал к стенке вопрос о подрыве «Северных потоков».
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