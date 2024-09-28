Лавров призвал немедленно остановить «спираль насилия» на Ближнем Востоке

Россия призывает немедленно остановить насилие на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения ситуации в Израиле и Ливане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН). Как отметил министр, «спираль насилия» вышла далеко за пределы зоны арабо-израильского конфликта, дестабилизируя обстановку не только в упомянутых регионах, но и в Средиземном море, в Персидском заливе и в целом на севере Африки.

«Краеугольным камнем этих процессов была и остается нерешенность палестинского вопроса. В эпицентре сегодняшнего противостояния находится сектор Газа, где начавшийся в октябре прошлого года очередной виток военных действий уже стал самым кровавым в длинной череде арабо-израильских войн», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что количество убитых на полях этого боя превысило 41 тысячу, число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тысячам. Большинство жертв — мирные жители анклава. Установленная Израилем блокада анклава не позволяет людям сбежать и спасти свои жизни. Как отметил Лавров, сектор Газа стал «самой большой тюрьмой под открытым небом».

Министр напомнил, что позиция России по поводу теракта 7 октября 2023 года (Захват заложников при вторжении ХАМАС в Израиль. — Прим. ред.) неизменна. Нет никаких оправданий жестокости нападавших, однако, добавил он, подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо.

«Я упоминал цифры погибших мирных граждан — 41 тысяча за год после 7 октября. Это в два с лишним раза больше, чем число гражданских лиц с обеих сторон конфликта на Украине за десять лет после кровавого госпереворота в феврале 2014 года. За один год убито палестинцев в два раза больше, чем за десять лет… Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», — заявил Лавров.

По словам министра, именно этого «кое-кто очень сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну». Он призвал к немедленному прекращению боевых действий в регионе и прекращению кровопролития, чтобы появилась возможность политико-дипломатического урегулирования ситуации.

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