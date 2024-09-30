Кофеин положительно влияет на интимную жизнь мужчин

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 43 0

Бодрящий напиток обладает массой положительных свойств.

Кофеин положительно влияет на интимную жизнь мужчин

Фото: www.globallookpress.com/Ingo Kuzia

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Кофеин положительно влияет не только на кровеносную, но и на репродуктивную системы. Об этом сообщает Journal of Pharmacological Sciences со ссылкой на доктора медицины, уролога, специализирующегося на сексуальной медицине Джошуа Гонсалеса.

Он отмечает, что кофе оказывает стимулирующее воздействие на весь организм, включая сердце и головной мозг, за счет чего усиливается приток крови, в частности, к половым органам.

«Значительная часть сексуального здоровья заключается в увеличении притока крови», — утверждает специалист.

При этом положительный эффект, скажем, одной выпитой чашки кофе сохраняется в течение двух часов, отмечает врач. По мнению специалиста, этот напиток может стать альтернативой известным препаратам, которые используют мужчины, испытывающие неуверенность в своих силах.

Ранее 5-tv.ru писал, что употребление кофе снижает риск деменции. Но в то же время, бодрящий напиток содержит и вредные вещества. Чтобы не появился побочный эффект от частого употребления кофе, врачи советуют ограничиться одной чашкой в день. 

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