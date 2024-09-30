Семерых жителей Ингушетии задержали за подготовку диверсий на энергообъектах

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Один из фигурантов оказал сопротивление.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Российские силовики предотвратили в городах Магас и Назрань Республики Ингушетия серию преступлений на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан Российской Федерации, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление и в результате был нейтрализован. Остальных же задержали.

Силовики провели обыски по адресам проживания фигурантов, а также в их тайниках и схронах. Там были обнаружены самодельное взрывное устройство, мощностью порядка десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов и девять пистолетов, а также 11 гранат с запалами и более 8,5 тысячи патронов различного калибра.

Найдены были и электронные носители информации, а в средствах связи — наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление взрывных устройств». Оперативно-розыскные мероприятия и расследование продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины. Они причастны к более 190 уголовных дел, возбужденных в разных регионах России.

Аферисты звонили россиянам и представлялись правоохранителями, сотрудниками спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы. Предварительно, сумма ущерба от действий задержанный составляет больше 100 миллионов рублей, но размер может быть и больше.

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