В России стартует осенний призыв

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Планируется призвать 133 тысячи человек.

В России стартует осенний призыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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С 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Осенний призыв будет проходить в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. По закону, в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе и годные к службе по состоянию здоровья. Срок службы, как и прежде, составляет 12 месяцев. Планируется призвать 133 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный технополис «ЭРА» продолжает набор студентов в научные роты. Передовые разработки учреждения уже используются в зоне специальной военной операции.

В технополисе создают неуловимые беспилотники, совершенные системы радиоэлектронной борьбы, а еще облегченную броню. И это далеко не полный перечень того, над чем сегодня трудятся специалисты. Многие разработки уже успешно показали себя на поле боя в зоне специальной военной операции.

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