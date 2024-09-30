По последним данным, АПС набирает 29,1% голосов.

Победа Партии свободы на выборах в Австрии, которая стремится наладить нормальные отношения с Россией, — это внутреннее дело избирателей этой страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Здесь нам нечего комментировать», — сказал Песков.

По последним данным, Австрийская партия свободы (АПС) набирает 29,1% голосов, опережая своих главных конкурентов — Австрийскую народную партию нынешнего канцлера Карла Нехаммера — на три процентных пункта. АПС выступает за отмену антироссийских санкций, а также против поставок оружия киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какая еще партия оказалась в тройке лидеров по голосам избирателей на выборах в парламент Австрии.