В Кремле прокомментировали победу в Австрии партии, выступающей за дружбу с РФ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 34 0

Песков: результаты выборов в парламент Австрии является внутренним делом страны

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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По последним данным, АПС набирает 29,1% голосов.

Победа Партии свободы на выборах в Австрии, которая стремится наладить нормальные отношения с Россией, — это внутреннее дело избирателей этой страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Здесь нам нечего комментировать», — сказал Песков.

По последним данным, Австрийская партия свободы (АПС) набирает 29,1% голосов, опережая своих главных конкурентов — Австрийскую народную партию нынешнего канцлера Карла Нехаммера — на три процентных пункта. АПС выступает за отмену антироссийских санкций, а также против поставок оружия киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какая еще партия оказалась в тройке лидеров по голосам избирателей на выборах в парламент Австрии.

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