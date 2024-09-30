Все поручения учтены: в Кремле прокомментировали внесение проекта федерального бюджета

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Песков: все поручения Путина нашли свое отражение в проекте федерального бюджета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Он рассчитан на три года: 2025-й и плановый период с 2026-го по 2027-й.

Все поручения президента России Владимира Путина были отражены при создании проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, который внесло правительство РФ. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. Поэтому все эти поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который был внесен», — сказал он.

Сегодня правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов.

Так, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025–2027 годы будет предусмотрено свыше четырех триллионов рублей. Более 1,7 триллиона рублей запланировано на предоставление материнского капитала, свыше 12 миллиардов рублей на три года — на субсидии, которые предусмотрены для обеспечения жильем молодых семей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года, до 2027 года.

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