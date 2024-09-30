Поступила в коме: звезду 2000-х Сашу Project срочно госпитализировали в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Певицу Сашу Project госпитализировали в Москве с признаками отравления

Поступила в коме: звезду 2000-х Сашу Project срочно госпитализировали в Москве

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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«Русскую Бритни Спирс» экстренно доставили в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Известная в начале 2000-х годов певица Саша Project (Александра Гинзбург) госпитализирована в Москве с признаками отравления.

По предварительным данным 5-tv.ru, знаменитость в состоянии комы и с нарушением дыхания поступила в реанимацию 29 сентября в 21.32 мск. Анализы показали наличие в ее организме неизвестной дозы лекарственных средств.

В больнице певицу сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня ее уже перевели из реанимации в отделение токсикологии.

В первой половине 2000-х годов Саша Project прославилась как «русская Бритни Спирс», выпустив два альбома — «Очень нужен ты» (2003) и «Говорила мама» (2005). Известно, что в это время артистка состояла в отношениях со стилистом Сергеем Зверевым, однако их роман продлился недолго. В 2006 году Саша Project стала женой бизнесмена Алексея Гинзбурга.

В последующие несколько лет певица сделала ряд неудачных пластических операций, после которых у нее начались проблемы с памятью, зрением, слухом и речью.

По данным из открытых источников, в последние годы Саша Project страдала от депрессии и жаловалась врачам на сухость и воспаление в горле. Из-за проблем со здоровьем певица была вынуждена прекратить выступать, начала вести замкнутый образ жизни и ни с кем не общалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталью Збруеву — дочь народного артиста России Александра Збруева — экстренно госпитализировали в Москве.

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