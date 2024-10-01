«Одиннадцать — предел»: блогер Стужук запланировала создать большую семью

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Блогер Стужук заявила, что готова родить 11 детей

«Одиннадцать — предел»: блогер Стужук запланировала создать большую семью

Фото: Instagram*/sofia_stuzhuk

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Звезда соцсетей объяснила желание иметь много детей тем, что у нее очень высокое либидо.

Блогер София Стужук заявила, что готова родить 11 детей. Сейчас у нее с мужем, крипто-трейдером Антоном Левданским, на двоих пятеро наследников: четверо от предыдущих отношений и одна общая дочь, появившаяся на свет в прошлом году.

«Я думаю, что всего где-то семь детей будет. Вместе со Стефой (дочь Левданского — Прим. ред.) у нас уже пять. Семь наших. Ну, возможно, больше. Я так думаю, что одиннадцать — предел. Я не зарекаюсь, потому что понимаю, что вот сейчас, скорее всего… Там позже где-то еще два. Потом после 30 лет захочется. А потом после 40 еще по-любому, как минимум, один ребенок», — поделилась блогер в интервью на YouTube-канале.

Свое желание иметь много детей Стужук объясняет очень высоким либидо. По ее словам, мощная сексуальная энергия возникла у нее оттого, что она смогла обрести гармонию во всех жизненных сферах.

«Я считаю, что когда женщина во всех сферах гармонична, это влияет на либидо. Это, в принципе, сочетание в женщине удовлетворенности от своей жизни. И когда ты гармонична в своей жизни, в проявлениях, в реализации, сексуально открыта, то оно само по себе будет», — уверена Стужук.

Супруг полностью поддерживает ее в стремлении к увеличению потомства. Он искренне удивляется супружеским парам, которые долго живут вместе, но не задумываются о продолжении рода. Их существование в конце концов становится бессмысленным, считает избранник Стужук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер София Стужук вышла замуж после того, как в 2020 году ее муж Дмитрий умер от коронавируса, и она осталась одна с тремя детьми.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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