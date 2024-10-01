«Победные традиции»: Путин отметил роль ветеранов прошлого в решении задач СВО

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Путин: победные традиции ветеранов прошлого помогают ВС РФ решать задачи СВО

«Победные традиции»: Путин отметил роль ветеранов прошлого в решении задач СВО

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Сегодня в России отмечается День Сухопутных войск.

Патриотические и победные традиции ветеранов помогают солдатам и офицерам в России успешно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравив соотечественников с Днем Сухопутных войск.

«Важно, что патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Путин отметил, что традиции ветеранов помогают Вооруженным силам (ВС) РФ с честью выполнять поставленные задачи в зоне проведения СВО. Это также касается как защиты рубежей страны, так и других самых важных стратегических направлений.

Поздравляя с Днем Сухопутных войск России, президент назвал их старейшим видом ВС РФ. Путин выделил мужество прошлых поколений, которые сражались за независимость и свободу Родины. Президент выразил надежду, что военнослужащие Сухопутных войск РФ продолжат незыблемо стоять на страже интересов страны, защищая ее безопасность и суверенитет.

Ранее 5-tv.ru показал, как в Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией.

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