«Мы изолированы»: Марию Погребняк разлучили с новорожденным сыном из-за болезни

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Мария Погребняк сообщила об изоляции от новорожденного сына из-за болезни

«Мы изолированы»: Марию Погребняк разлучили с новорожденным сыном из-за болезни

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В последние дни состояние здоровья блогера стало резко ухудшаться.

Недавно родившая блогер Мария Погребняк (Головинская) оказалась в больнице. Об этом она сообщила в личном блоге.

По ее словам, врачи обнаружили у нее хрипы в легких. Все это стало полной неожиданностью для новоиспеченной мамы, так как явных симптомов, кроме боли в горле и слабости, у нее ранее не было.

Погребняк считала, что у нее обычная простуда, поэтому не собиралась предпринимать ничего серьезного и пила противовирусные. Уже на следующий день муж отправил ее больницу на обследование.

«Какого было мое удивление, когда врач обнаружил хрипы в легком… Мне сразу назначили антибиотик! Как важно своевременно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением!» — говорит блогер.

Погребняк уточнила, что при ее болезни ей ни в коем случае нельзя было пить противовирусные, так как это способствует лишь ухудшению состояния.

Теперь из-за болезни блогеру пока что нельзя находиться рядом со своим ребенком.

«Как хочется взять малыша на руки, прижать к груди… Но из-за моей простуды мы сейчас изолированы друг от друга», — сетует она.

В начале сентябре Мария Погребняк родила сына Владимира от бизнесмена Игоря Головинского. Для блогера это уже четвертый ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк сменила фамилию во втором браке. С новым мужчиной блогер решилась на кардинальные изменения в жизни.

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«Мы изолированы»: Марию Погребняк разлучили с новорожденным сыном из-за болезни

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