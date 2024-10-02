Украину забыли? Что обсуждали на дебатах кандидаты в вице-президенты США

Эфирная новость 44 0

В США завершились первые дебаты кандидатов в вице-президенты

Фото, видео: Reuters/Mike Segar; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Республиканец Джей Ди Вэнс и демократ Тим Уолц встретились в эфире CBS.

В США завершились первые дебаты кандидатов в вице-президенты. Республиканец Джей Ди Вэнс и демократ Тим Уолц встретились в эфире CBS.

Интересно, что за полтора часа Украину не упомянули ни разу, но зато дважды упомянули российского президента, рассуждая о внешней политике. Много времени уделили ближневосточному конфликту в свете ракетной атаки по Израилю. В частности, оба кандидата ушли от ответа на вопрос, поддержали ли бы они упреждающий удар ЦАХАЛ по Ирану.

Горячая тема внутренней политики — миграционный кризис. Здесь модераторам пришлось даже отключить микрофоны в студии.

Эти теледебаты вполне могут оказаться последними перед выборами в Штатах, до которых осталось чуть больше месяца. Еще один раунд дебатов между Харрис и Трампом избирательные штабы кандидатов согласовать пока не могут.

Весь мир спорит, кто же будет лучшим лидером — Харрис или ее главный оппонент, экс-президент США Дональд Трамп. 5-tv.ru побеседовал с экспертами и выяснил, какое влияние эти политики окажут на американскую экономику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему бизнес-элита США не может выбрать между Трампом и Харрис.

Тема:
Выборы президента США 2024
1 окт
«Еще управляет страной»: сводный брат раскрыл роль Барака Обамы
30 сент
«Она — левая, он — непредсказуем»: бизнес-элита США не может выбрать между Трампом и Харрис
28 сент
Будто живот скрутило: между Трампом и Зеленским «исчезла химия»
27 сент
Трамп заявил о встрече с Зеленским в Нью-Йорке
26 сент
Подорвать позиции: почему американцы раздражены визитом Зеленского в США
25 сент
«Какого черта?» — в США назвали ошибкой поездку Зеленского на завод в Пенсильвании
21 сент
«Тебе слово, детка»: Байден попросил жену ответить на вопросы Кабмина вместо него
20 сент
«Его застрелят»: Харрис выступила с угрозой перед американцами
19 сент
Эмигранты, инфляция и госдолг: какой Трамп и Харрис видят будущую экономику США
17 сент
«Враги ли они?» — Трамп пообещал подружиться с Россией и Китаем в случае победы
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
93.36
0.14 103.65
-0.52
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

15:00
«Я выжил»: Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции по удалению рака
14:49
Актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос скончался в возрасте 84 лет
14:31
Украину забыли? Что обсуждали на дебатах кандидаты в вице-президенты США
14:20
Щеки, подбородок и осанка: как неправильный прикус связан с визуальным старением
14:06
При пожаре в театре музкомедии в Екатеринбурге погиб человек
13:58
Рябков: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за курса Израиля

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
Песков: Россия не будет подписывать новый договор о СНВ с США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения