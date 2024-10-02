Подсудимые в России смогут заключать контракт с Минобороны

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Подсудимые в России смогут заключать контракт с Минобороны

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Российские подсудимые смогут заключать контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Информация об этом следует из документа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Документ был опубликован на сайте правовых актов и предполагает, что контракт о прохождении военной службы сможет заключить не только человек с судимостью или отбывающий наказание, но и отдельная категория обвиняемых, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в силу.

На тех, чье дело находится на стадии апелляционного производства, этот закон также распространяется. Вступает он в силу со дня его официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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Подсудимые в России смогут заключать контракт с Минобороны

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