Продвигают сами: в МИД РФ объяснили отсутствие реакции Запада на доклад о героизации нацизма

Россия ежегодно вносит соответствующую резолюцию на рассмотрение в ООН.

Западные страны не отреагировали на доклад МИД РФ о героизации нацизма по причине того, что сами поддерживают эту идеологию. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Против нашей резолюции выступают те, кто внутри своей страны подогревает эти националистические тенденции. Они не называют это прямо», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Запад даст реакцию на эти документы только тогда, когда об этом политиков спросят журналисты, однако в условиях тотальной отмены и цензуры — спрашивать уже некому.

«Они даже по внутренней повестке боятся уже спросить», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что Россия ежегодно вносит соответствующую резолюцию на рассмотрение в ООН, однако США, Канада, Япония, Великобритания и страны Евросоюза голосуют против нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия направила ООН ноту после понижения уровня аккредитации российскому журналисту Валентину Богданову.