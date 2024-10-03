Никакого самолечения: как правильно бороться с циститом

Это достаточно серьезное заболевание, которое требует консультации у профильного врача.

Чтобы вылечить цистит, необходимо придерживаться корректного медицинского подхода. Об этом заявила уролог-андролог Светлана Калинина в беседе с Lenta.ru.

От народных методов лечения цистита врач советует отказаться. Мысль пожевать ромашку может быть очень привлекательной и доступной, но она не поможет избавиться от недуга, а, скорее всего, только усугубит ситуацию. Потому что к врачу рано ли поздно вы попадете, но гораздо позднее и в более запущенном состоянии. Лучшее решение — сразу обратиться к профильному специалисту и следовать его четким указаниям.

Так, врач поставит верный диагноз и подберет необходимое лечение. В большинстве случаев терапия будет включать в себя прием антибиотиков, которые убьют первопричину заболевания — бактерии. Калинина советует пройти курс назначенного лечения до конца, даже если симптомы уже не беспокоят.

«При лечении цистита нужно увеличить потребление жидкости. Это поможет промыть мочевой пузырь и облегчит симптомы. Также для восстановления важен отдых», — посоветовала Светлана Калинина.

Если цистит возвращается после лечения, то необходимо пройти обследование, которое поможет выявить сопутствующие заболевания. Специалист проведет дополнительные исследования, которые выявят другие причины. Например, инфекцию или урологические проблемы.

«После выздоровления важно соблюдать правила личной гигиены, избегать раздражающих мочеполовую систему продуктов и регулярно опорожнять мочевой пузырь. Это поможет избежать рецидива заболевания», — заключила она.

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