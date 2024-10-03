Не повод для отмены? Концертный график Успенской после исчезновения ее дочери не изменился

Наследницу знаменитой певицы не могут найти уже несколько суток.

Певица Любовь Успенская не отменила свои ближайшие концерты после известий о пропажи дочери Татьяны Плаксиной. Исходя из информации сервиса по бронированию билетов, звезда планирует выступить уже на следующей неделе.

Успенская планирует выступить на концерте в Зимнем театре в городе Орехово-Зуево уже в следующую субботу — 12 октября. Причем на следующий же день певица собирается предстать перед публикой уже в ДК «Коломна» в Московской области. Более того, график знаменитости оказался расписан как минимум до конца 2024 года.

Вероятно, Успенская пока не планирует отменить свою намеченную программу выступлений, несмотря на внезапную пропажу 34-летней дочери.

Певица Любовь Успенская заявила о пропаже своей дочери 2 октября. В беседе с 5-tv.ru артистка подтвердила, что не может ее найти — телефон наследницы остался дома. Звезда предположила, что исчезновение может быть связано с поездками дочери в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, куда могла пропасть дочь певицы Любови Успенской.