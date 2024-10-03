Не повод для отмены? Концертный график Успенской после исчезновения ее дочери не изменился

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Певица Любовь Успенская пока не отменила свои концерты после пропажи дочери

Не повод для отмены? Концертный график Успенской после исчезновения ее дочери не изменился

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

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Наследницу знаменитой певицы не могут найти уже несколько суток.

Певица Любовь Успенская не отменила свои ближайшие концерты после известий о пропажи дочери Татьяны Плаксиной. Исходя из информации сервиса по бронированию билетов, звезда планирует выступить уже на следующей неделе.

Успенская планирует выступить на концерте в Зимнем театре в городе Орехово-Зуево уже в следующую субботу — 12 октября. Причем на следующий же день певица собирается предстать перед публикой уже в ДК «Коломна» в Московской области. Более того, график знаменитости оказался расписан как минимум до конца 2024 года.

Вероятно, Успенская пока не планирует отменить свою намеченную программу выступлений, несмотря на внезапную пропажу 34-летней дочери.

Певица Любовь Успенская заявила о пропаже своей дочери 2 октября. В беседе с 5-tv.ru артистка подтвердила, что не может ее найти — телефон наследницы остался дома. Звезда предположила, что исчезновение может быть связано с поездками дочери в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, куда могла пропасть дочь певицы Любови Успенской.

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