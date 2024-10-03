«Готовить никогда не любила»: Буланова рассказала об отношениях с молодым мужем

Супруг певицы младше ее на 19 лет. Ощущает ли пара разницу в возрасте?

Молодой супруг певицы Татьяны Булановой, бизнесмен Валерий Руднев старается не нагружать ее решением бытовых вопросов. Об этом артистка рассказала в разговоре с URA.RU.

Более того, певица считает своего возлюбленного — идеальным.

«Мы с Валерой очень похожи, понимаем друг друга с полуслова. У нас нет никаких вопросов в бытовом плане. Знаете, в семьях часто случаются такие моменты: „Кто вынесет сегодня мусор?“. У нас таких вопросов никогда не возникает. Кто из нас свободен, тот мусор и выносит», — рассказала знаменитость.

Буланова также подметила, что супруги за все время ни разу не поссорились. В их семье царит полное взаимопонимание и идиллия. Молодой супруг не нагружает Татьяну бытовыми вопросами, так как знает о ее загруженности на работе. Кроме того, певица не балует возлюбленного кулинарными изысками и не желает стоять у плиты.

«Нам с Валерой в этом плане повезло. У нас есть свой ресторан, где мы обедаем и ужинаем. Я готовить никогда не любила», — объяснила она.

Артистка также уверяет, что разница в возрасте никак не влияет на отношения в паре. По ее словам, главный секрет счастливой семейной жизни — это наличие любви и взаимоуважения.

В июне 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. О помолвке они объявили еще в ноябре прошлого года. Брак стал третьим для 54-летней певицы.

До этого она была замужем за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым. От браков с ними у певицы есть сыновья Александр и Никита.

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