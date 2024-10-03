Мощные свойства: как гранат помогает укрепить здоровье

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 45 0

Эндокринолог Михалева: гранат обладает мощными антиоксидантными свойствами

Мощные свойства: как гранат помогает укрепить здоровье

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Польза фрукта доказана многочисленными исследованиями.

Гранат может быть полезен при сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваниях. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева.

«Согласно результатам различных исследований, гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами», — отметила эксперт.

Кроме того, употребление фрукта принесет пользу при метаболическом синдроме, заболеваниях эндокринного и ревматологического характера, а также при развитии рака. По мнению Михалевой, гранат стоит есть и при патологиях полости рта.

Гранат положительно влияет на состояние кожи, его можно употреблять для профилактики рака кишечника и проблем пищеварительного тракта. Однако Михалева предупредила, что есть можно только мягкие косточки, так как иначе можно повредить желудок или кишечник.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких апельсинах и лимонах больше всего витамина C.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
94.51
1.15 104.45
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Поели — можно и поспать: почему клонит в сон после обеда
16:47
«Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая
16:35
Мощные свойства: как гранат помогает укрепить здоровье
16:06
«Нужно родиться»: Укупник рассказал об особенностях русского менталитета
15:56
Росгвардия провела тренировки в преддверии Дня ОМОН с коллегами из Ирака
15:48
Стала известна судьба пропавшей дочери Успенской

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Служить Родине: какие должности получили участники программы «Время героев»
«Мистическая женщина»: Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения