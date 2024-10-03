«Это позор»: в Верховной Раде отреагировали на потерю Угледара

Минобороны РФ заявило об освобождении города в ДНР сегодня, 3 октября.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* обвинил лично министра обороны Украины Рустема Умерова в потере Угледара. Заявление он сделал в личном блоге в социальных сетях.

Причем, о том, что Угледар перейдет под контроль российских войск, украинский депутат заявил еще два дня назад.

«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делал наш министр? Это позор», — заявил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сегодня Минобороны РФ заявило об освобождении Угледара в ДНР. По сообщениям российского военного ведомства, в данном направлении работали подразделения группировки войск «Восток».

Ранне 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ ударили по обеспечивавшим действия ВСУ объектам энергетики.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов