«Активно растем»: беременная жена Курбана Омарова показала лицо будущего малыша

Избранница бизнесмена Валерия уже на шестом месяце, пара с нетерпением ждет пополнения.

Молодая жена предпринимателя Курбана Омарова Валерия больше не скрывает свою беременность — 23-летняя избранница бизнесмена на шестом месяце, она с радостью делится новым опытом с подписчиками в личном блоге, а сегодня даже показала фото своего малыша.

Снимок ей сделал специалист УЗИ после очередного обследования. На нем легко разглядеть профиль крошки и трогательно сжатый кулачок. Как рассказала Валерия, она уже чувствует, как шевелится ребенок в ее животе. Как и многие будущие мамы, она в восторге от этих ощущений, ее переполняют эмоции

«Мы уже активно растем. Наступила 21-я неделя беременности, и недавно я почувствовала первые толчки. Это было вечером перед сном — так нежно и трогательно. Девочки, вы помните эти ощущения?» — подписала кадр Валерия.

Так выглядит сейчас ребенок Курбана Омарова и Валерии. Instagram*/zimamoscow

Бизнесмен из Дагестана Курбан Омаров известен публика как бывший муж телеведущей Ксении Бородиной. В начале отношений он не стремился к публичности, но когда о нем узнали, стал активно использовать звездный статус для продвижения своего блога, в том числе. Звезда «Дома-2» вскоре забеременела и в 2015 году вышла замуж за нового бойфренда, у них родилась дочь Теона. У обоих уже были дети от прошлых браков.

Семейные скандалы не заставили себя долго ждать. Бородина утверждала, что муж развлекался с другими женщинами еще накануне родов. Но тогда развода не случилось, Ксения простила гулящего супруга. Брак продержался до 2021 года. Сначала пропали общие фото из соцсетей, потом звезды долго молчали, но жили, очевидно, каждый сам по себе. Но потом не удержались. Развод изобиловал взаимными обвинениями, публичными дрязгами и унизительными комментариями.

Сейчас каждый из них счастлив (если судить по их собственным словам и публикациям) в новых отношениях. Омаров скоро в третий раз станет отцом, а Бородина недавно раскрыла своего кавалера. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему поклонники считают ее парня альфонсом и активно призывают звезду расстаться с ним.