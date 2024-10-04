Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 252 0

Коллеги и близкие проводили великого композитора в последний путь.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Народного артиста РФ Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Кадрами с траурного мероприятия поделился 5-tv.ru.

На могиле артиста установили его портрет, вокруг которого возложили венки и цветы. Позже там появится памятник.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник. Его госпитализировали меньше недели назад с инсультом. 

Композитор и певец известен благодаря таким хитам, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

На церемонии прощания с артистом присутствовали его близкие, друзья и коллеги.

Поэт-песенник Симон Осиашвили рассказал о пророческой песне, которую н написал для артиста под названием «Все могло быть иначе». Он отметил, что песни его останутся со всеми и будут жить еще долго-долго.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал Добрынина другом товарищем. Он отметил, что ушел не просто человек, а «душа нашего Отечества».

Рок-музыкант Александр Маршал назвал своего покойного друга замечательным композитором и очень жизнерадостным человеком.

Заслуженный артист России Аркадий Укупник сказал, что никакие слова не смогут помочь горю близких, горю людей, которые его любили, и горю миллионов, с которыми останутся его песни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто получит наследство покойного Добрынина.

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