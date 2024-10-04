Все выходные этой осени в кинопарке «Москино» пройдут в фестивальном формате

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

12 и 13 октября в кинопарке пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень», а 19 и 20 октября — джазовый фестиваль.

Все выходные этой осени в кинопарке «Москино» пройдут в фестивальном формате

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Этой осенью в кинопарке «Москино» каждые выходные будут проходить в фестивальном формате, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Практически каждые выходные будет проходить фестиваль. Фестиваль будет создавать тематику этих выходных. До конца года таких фестивалей будет несколько», — сказал Фурсин.

Он добавил, что 12 и 13 октября в кинопарке пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень», а 19 и 20 октября — джазовый фестиваль. Для гостей мероприятий организуют творческие встречи и концертную программу.

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