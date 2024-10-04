Москвичи могут приобрести билеты на мероприятия кинопарка «Москино» онлайн

Каждые выходные кинопарк «Москино» приглашает москвичей и гостей столицы на фестивальную программу. Так, 5 и 6 октября пройдут постановочные съемки, иммерсивные шоу и мастер-классы, 12 и 13 октября — общегородской гастрофестиваль «Золотая осень», а 19 и 20 октября состоится джазовый фестиваль. Чтобы посетить мероприятия по выходным, нужно приобрести билеты онлайн.

По субботам и воскресеньям посетителей ждут костюмированные и иммерсивные шоу, квесты в декорациях с реквизитом, кинопоказы, экскурсии с элементами драматургии и мастер-классы. В день события стоимость одного билета для взрослого составляет 600 рублей, для ребенка до 18 лет — 350 рублей. Покупка билета заранее обойдется дешевле (500 рублей для взрослого). Также можно приобрести билет сразу на оба дня. Оплатить билеты можно только онлайн.

В кинотеатре кинопарка «Москино» пройдут бесплатные и платные показы фильмов для всей семьи. Стоимость билетов — 470 рублей. Купить их можно на странице кинотеатра.

Участники экскурсий могут приобрести билеты на месте по QR-коду. Стоимость — 850 рублей.

Для гостей также запланированы мастер-классы. Их стоимость — от 300 до 500 рублей. Подробности и расписание — на сайте кинопарка «Москино».

12 и 13 октября кинопарк станет площадкой общегородского фестиваля «Золотая осень». На ярмарке в тематических шале можно будет приобрести продукцию из более чем 65 регионов России. За любую покупку на фестивальной ярмарке начисляется кешбэк: гости смогут вернуть деньги, уплаченные за входной билет на территорию кинопарка в эти дни.

В случае посещения кинопарка на личном автомобиле парковка оплачивается дополнительно. Ее стоимость — 500 рублей.