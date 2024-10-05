Водитель и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Украинские нацисты целенаправленно бьют по мирным жителям.

Водитель и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на автобус в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в Telegram-канале.

«Увы, день начался опять тяжело. Поражен попаданием дрона автобус на Комарова», — написал он.

Приходько отметил, что, к счастью, обошлось без погибших. Однако он добавил, что было зафиксировано также прямое попадание в одно из административных зданий.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники ВСУ минувшей ночью атаковали несколько предприятий в Воронежской области. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, целью националистов были предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. Известно, что пострадал один мужчина- он получил осколочные ранения.

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