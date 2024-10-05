Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Мэр пожелал учителям и наставникам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо жителей столицы.

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Столичный мэр Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя. Своими пожеланиями он поделился в своем Telegram-канале.

«Быть учителем — почетно и ответственно. От таланта, мудрости и терпения педагога зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения», — говорится в его обращении.

Московское образование динамично развивается и каждый год берет новую высоту, отметил Собянин. Московские школы входят в десятку лучших в мире, и это безусловный успех учительского сообщества столицы.

Особой признательности, отметил мэр, заслуживают ветераны педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование и воспитание нескольких поколений юных москвичей, а сегодня передают опыт и знания молодым коллегам — достойным продолжателям традиций благородной и самой важной профессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о работе проекта «Технологические конкурсы».

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