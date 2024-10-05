«Возрастные изменения»: почему Филипп Киркоров начал носить парик

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 16 0

Парикмахер Нетунаева: волосы Киркорова испортились после окрашиваний

«Возрастные изменения»: почему Филипп Киркоров начал носить парик

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники давно заметили, что в один день артист ходит с короткой стрижкой, а на следующий — уже с шикарными локонами.

Парикмахер-модельер известной программы о моде Наталья Нетунаева заявила, что многочисленные окрашивания испортили волосы певца Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Страсти».

В последнее время артист все чаще стал появляться на публике в париках. Его преданные поклонники давно заметили, что в один день Киркоров ходит с короткой стрижкой, а на следующий — с шикарными локонами. Таких резких изменений возможно добиться только с помощью париков.

По словам Нетунаевой, таким образом Филипп пытается замаскировать проблемы с волосами. Специалист предположила, что в последнее время растительность сильно поредела, и на затылке Киркорова могла образоваться залысина. К таким последствиям привели частные окрашивания в платиновый блонд, которые сильно травмировали волосы артиста.

Кроме того, нельзя исключать фактор возрастных изменений, отмечает Наталья.

«Схожий эффект имеют, к сожалению, и естественные возрастные изменения. В процессе старения организма волосяные фолликулы теряют свой пигмент. Волос становится как будто пустым. Визуально волосы светлеют, появляется седина», — рассказала эксперт.

Парикмахер посоветовала Филиппу сократить частоту окрашиваний или выбрать более щадящие техники, такие как омбре или балаяж. Это поможет сохранить яркий стиль и уменьшить нагрузку на волосы.

Кроме того, для поддержания здоровья шевелюры поп-королю следует уделять внимание профессиональному уходу — использовать шампуни без сульфатов, регулярно делать маски с кератином, маслами и протеинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров рассказал о съемках в новом фильме.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
«Возрастные изменения»: почему Филипп Киркоров начал носить парик
11:12
Сергей Собянин рассказал, как сервисы «МЭШ» ежедневно помогают учителям
11:00
Глаза фронта. Лучшее видео из зоны СВО
10:32
«Стыдно на следующее утро не будет»: что поможет снизить тяжесть похмелья
10:00
«Грады» застали врасплох боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:34
Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения