Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

Французский лидер назвал виновных в эскалации на Ближнем Востоке.

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Gao Jing

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю для ведения боевых действий в Газе. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Приоритетом является прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — сказал Макрон в эфире телеканала France Inter.

По информации французского издания, это высказывание адресовано Джо Байдену, так как США и есть крупнейший поставщик оружия Израилю. К тому же, Макрон раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его способ борьбы с «ХАМАС», который он обещал «уничтожить».

«Мы самым решительным образом осудили террористическую атаку 7 октября и признали право Израиля на самооборону… Но [это право должно реализовываться] при соблюдении международного и гуманитарного права, как и положено демократии», — заявил Макрон.

Он также добавил, что «Ливан не станет новой Газой», а ливанский народ не должен быть «принесен в жертву» борьбы Израиля против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана несколькими днями ранее, 1 октября. Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах различных устройств в Ливане. В стране обвинили в случившемся израильскую сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, кем заменят президента Франции Эммануэля Макрона. В стране стартовала процедура импичмента действующего президента.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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