В сети разлетелись мемы с Илоном Маском после его выступления на митинге Трампа

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Американский бизнесмен с широкой улыбкой поприветствовал аудиторию с поднятыми вверх руками.

В сети разлетелись мемы с Илоном Маском после его выступления на митинге Трампа

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Тема:
Выборы президента США 2024

Смешные картинки с участием американского предпринимателя и бизнесмена Илона Маска активно распространяются в интернете. Его момент с поднятыми руками на одном из митингов больно понравился пользователям.

Илон Маск поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). К слову, именно там было совершено покушение на жизнь политика в июле. В этот раз трибуну огородили стеклом, вероятно, пуленепробиваемым. Трамп в ходе выступления перед шумной аудиторией сторонников представил Маска.

«С нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек. <…> Его зовут Илон Маск. Он спас свободу слова, он создал множество других замечательных вещей, а его компания по производству ракет — единственная причина, по которой мы сегодня можем отправлять американских астронавтов в космос», — сказал Трамп перед выходом Маска.

Бизнесмен весело вышел на трибуну: поприветствовав американцев широкой улыбкой, он подпрыгнул прямо перед Трампом, а затем поднял руки. Стоит отметить, что на кепке Маска красовался слоган «Make America Great Again» (в переводе с английского — «Сделаем Америку снова великой». — Прим. ред.), а на футболке — «Occupy Мars» (с англ. — «Оккупируй Марс». — Прим. ред.).

«Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию. Трамп должен выиграть, чтобы сохранить демократию в Америке», — заявил Маск.

Такое шумное выступление Илона Маска не осталось незамеченным. Пользователи остались в восторге от позы бизнесмена с поднятыми руками. Его образ отлично вписался в мемы.

Маска изображают летящим над озером и защищающим корзину во время баскетбольного матча. Бизнесмена также изобразили на месте маленького Симбы из известного мультфильма «Король Лев» в момент его представления перед царством зверей на скале. А еще вместо награды «Оскара», которую получил американский актер Леонардо Ди Каприо в 2016 году.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск иронично указал на политику Байдена. Миллиардер уже далеко не первый раз критикует действующего американского лидера.

В сети разлетелись мемы с Илоном Маском после его выступления на митинге Трампа

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Фото: Из открытых источников

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Фото: Из открытых источников

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Фото: Из открытых источников

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Фото: Из открытых источников

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