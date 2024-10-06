Умер известный кардиохирург Ренат Акчурин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 142 0

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил соболезнования коллегам, родным и близким выдающегося врача.

Умер известный кардиохирург Ренат Акчурин

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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На 79-м году жизни скончался выдающийся советский и российский кардиохирург, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, академик РАН Ренат Акчурин. Трагическую новость сообщили в Минздраве РФ.

Отмечается, что Акчурин был всемирно признанным специалистом в области сердечно-сосудистой хирургии, создавшим в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

«Он был выдающимся хирургом, внесшим огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области. Его мнение ценили и в медицинском сообществе, и среди пациентов», — подчеркнули в Минздраве.

За годы преподавательской деятельности Акчурин создал общепризнанную кардиохирургическую школу и подготовил ряд выдающихся кардиологов и кардиохирургов, в числе которых девять докторов и 36 кандидатов наук. Сам Акчурин — автор более 900 научных работ.

За свою деятельность академик удостоился Государственной премии СССР и РФ, ордена Знак Почета, Ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также огромного количества отраслевых наград.

Телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина направил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти создателя биомедицинской электрохимии, академика РАН Валерия Сергиенко.

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