«Русалочка» Бейли рассталась с бойфрендом спустя десять месяцев после рождения их общего ребенка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Певица Бейли рассталась с бойфрендом через десять месяцев после рождения сына

«Русалочка» Бейли рассталась с бойфрендом спустя десять месяцев после рождения их общего ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval

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Бывшие возлюбленные останутся друзьями.

Спустя десять месяцев после рождения первенца, в личной жизни певицы и актрисы Холли Бейли произошли перемены. Она рассталась с отцом своего сына рэпером Дэррилом Дуэйном Грэнберри-младшим, более известным как DDG. О разрыве сообщил сам музыкант в социальной сети.

«После долгих размышлений и искренних бесед мы с Холли решили пойти разными путями. Это решение было нелегким, но мы считаем, что это лучший путь вперед для нас обоих. Я дорожу временем, которое мы провели вместе, и любовью, которую мы разделили», — написал исполнитель.

Он добавил, что полностью прекращать отношения со знаменитостью не собирается. Они сохранят теплое, дружеское общение с глубокой и искренней любовью.

«Мы дорожим связью, которую построили, и прекрасными моментами, которые прожили вместе. Пока мы переживаем этот переходный период, мы просим вашего понимания и поддержки. Спасибо за вашу любовь и одобрение», — отметил Дэррил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что ругали и хвалили фильм «Русалочка».

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