«Время пришло»: Герман-младший призвал переосмыслить нулевые годы

В последнее время вышло множество фильмов о 90-х, что привело к размышлениям о поиске новых исторических форм.

После невероятной моды на 90-е наконец настало время обратить внимание на эпоху нулевых. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделился знаменитый режиссер Алексей Герман-младший на международном фестивале зрительского кино «КиноБраво».

За последние несколько лет особую популярность получили проекты, рассказывающие о далеких годах, оставшихся у многих в сердце. Очень многие режиссеры и сценаристы создают ностальгические кино и сериалы о 90-х.

Однако, как отметил Алексей Герман-младший, подаривший зрителям знаменитый фильм «Воздух», теперь стоит «переосмыслить» эпоху нулевых, немного сместив внимание. Дело в том, что во время первого десятилетия зарождались тот быт и та культура, в которых мы сейчас пребываем.

«Я думаю, что нулевые нам нужно осмыслить. Нам нужно вообще осмыслить первое десятилетие. Мне кажется, это очень интересно. Потому что тогда зарождалось все то, чем мы сейчас живем. Я думаю, что время пришло», — рассказал Герман-младший.

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