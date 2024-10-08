Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей Елены Смирновой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 14 0

Девушка принимала участие в соревнованиях в Барселоне.

Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей Елены Смирновой

Фото: FOCKE STRANGMANN/ТАСС

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Российская Федерация триатлона окажет необходимую помощь семье погибшей спортсменки Елены Смирновой.

«Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Елена Смирнова погибла 6 октября, участвуя в соревнованиях на дистанции IronMan в Барселоне. Смерть девушки сотрудники скорой помощи, которые прибыли на пляж неподалеку от города Калелья, где было найдено тело. 41-летняя спортсменка была достаточно опытной и выступала на подобных соревнованиях уже четыре года.

Соболезнования семье погибшей высказала Федерация триатлона РФ, а также мэр Калельи Марк Бух.

«Я хочу выразить свои соболезнования родным и близким триатлонистки, которая погибла во время Ironman Calella-Barcelona, и выразить свою поддержку всей семье Ironman», — написал градоначальник.

Обстоятельства гибели россиянки выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра триатлонистки подтвердила ее гибель.

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