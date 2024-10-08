«Есть обозначенный враг»: Франция готовит свою армию к противостоянию с Россией

Боеспособность будет проверяться в ходе учений в Румынии.

Войска Франции пройдут испытание на способность вести боевые действия с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на командование армии в Европе.

Указывается, что Франция отправит войска в Румынию на учения Dacian Spring в мае 2025 года. В ходе операции будет выявлена готовность бывстрого развертывания армии страны.

Также отмечается, что Франция к 2027 году должен быть готов развернуть боеспособную дивизию за 30 дней. Такая необходимость прописана в приказе НАТО.

«Мы привыкли играть в войну. Теперь у нас есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми мы действительно пошли бы воевать», — сказал глава сухопутного командования сухопутных войск в Европе генерал Бертран Тужуз.

Он уверен, что армия Франции пройдет этот тест. Однако, считает Тужус, могут возникнуть проблемы с финансированием, которые изменят планы французских войск.

Прежде президент Франции Эммануэль Макрон часто обращался к европейцам с призывом сплотиться перед «угрозой», которую якобы представляет Россия. Так, однажды во время общения с пользователями соцсетей он заявил, что европейцы должны быть готовы сдержать русских, если они «зайдут слишком далеко» на Украине. При этом Макрон, по его словам, «изо всех сил надеется» на то, что французам не придется вступать в прямой вооруженный конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в 2025 году. Они будут оснащены защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).